В Госдуме предложили повысить пенсии части россиян

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по вопросам просвещения Яна Лантратов выступила с предложением ввести дополнительную надбавку к пенсии для граждан, достигших возраста старше 70 лет и имевших троих и более детей на иждивении.
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