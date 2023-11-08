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В Госдуме предложили повысить пенсии части россиян

В Госдуме предложили повысить пенсии части россиян

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по вопросам просвещения Яна Лантратов выступила с предложением ввести дополнительную надбавку к пенсии для граждан, достигших возраста старше 70 лет и имевших троих и более детей на иждивении.

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Комментарии
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Галина Алексеева
НУ О-О-ОЧЕНЬ ВОВРЕМЯ!!!!! РОДИТЕЛИ ДОЛЖНЫ ДЕТЯМ ПОМОГАТЬ ....А ТО И НЕЧЕМ БУДЕТ!!!!!
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1 д.
Галина Алексеева
А КТО 8500Р  ПОЛУЧАЕТ ТЕ И ТАК ШИКУЮТ..........))
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1 д.

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