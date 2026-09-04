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Американец прожил со свиной почкой рекордные 9 месяцев, пока ему не пересадили человеческую

Американец прожил со свиной почкой рекордные 9 месяцев, пока ему не пересадили человеческую

Впервые в истории свиная почка спасла жизнь человеку, позволив ему жить без диализа и наконец дождаться пересадки донорского органа от другого человека спустя девять месяцев.

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