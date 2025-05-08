Полиция Петербурга ищет велосипедиста, сбившего 11-летнюю девочку на во Фрунзенском районе. Инцидент случился вечером 6 мая.
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Полиция Петербурга ищет велосипедиста, сбившего 11-летнюю девочку на во Фрунзенском районе. Инцидент случился вечером 6 мая.