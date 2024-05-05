Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Чичерина выступила с концертом для бойцов на Авдеевском направлении

Чичерина выступила с концертом для бойцов на Авдеевском направлении

Концерт с участием заслуженной артистки России Юлии Чичериной и фронтового коллектива ансамбля песни и пляски Центрального военного округа состоялся в тыловой зоне проведения специальной военной операции.

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