Чичерина выступила с концертом для бойцов на Авдеевском направлении

Концерт с участием заслуженной артистки России Юлии Чичериной и фронтового коллектива ансамбля песни и пляски Центрального военного округа состоялся в тыловой зоне проведения специальной военной операции.
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