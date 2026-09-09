Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 870 подписчиков

Как оказалось, все прежние атаки против саудитов были "цветочками"

Как оказалось, все прежние атаки против саудитов были "цветочками"

    Накануне хуситы нанесли самый мощный удар за всю историю наблюдений этого конфликта по важнейшей инфраструктуре Эр-Рияда.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Alex Nемо
Alex Nемоизменено

Жаль только что они только по саудитам молотят и не трогают американские базы. А там уже ой как много накопилось добра совсем не нужного и скорее опасного для Ирана...