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«Волга» с секретом: 6 миллионов за машину из гаража КГБ

«Волга» с секретом: 6 миллионов за машину из гаража КГБ

На одном из крупных российских автомобильных порталов появилось объявление о продаже редчайшей модификации седана ГАЗ-24-34 «Волга», выпущенной в 1991 году для нужд советских спецслужб.

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