Высокий клиренс, простые агрегаты, пробег до 100 тыс. км — достойная машина за полмиллиона

Можно ли за полмиллиона рублей купить достойный автомобиль в состоянии не «на коленях», который будет служить исправно и не тянуть деньги? Сейчас это звучит немного фантастично, но экземпляры с небольшим пробегом за эти деньги действительно существуют.
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