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Курские новости

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Курские правоохранители открыли дело о мошенничестве на 156 млн рублей

Курские правоохранители открыли дело о мошенничестве на 156 млн рублей

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что руководители Корпорации развития Курской области и еще двух коммерческих организаций подозреваются в мошенничестве на 156 млн рублей при изготовлении и поставке бетонных пирамид для возведения в Курской области линий заграждения.

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