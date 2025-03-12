Курские правоохранители открыли дело о мошенничестве на 156 млн рублей

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что руководители Корпорации развития Курской области и еще двух коммерческих организаций подозреваются в мошенничестве на 156 млн рублей при изготовлении и поставке бетонных пирамид для возведения в Курской области линий заграждения.