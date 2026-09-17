Баш на баш. Отчего белорусский опыт мелких уступок США интереснее «всеобъемлющих договорённостей»?

В продолжающихся «ухаживаниях» Вашингтона за белорусским президентом Александром Лукашенко есть одна довольно занятная деталь.
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