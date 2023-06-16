Военное обозрение

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Глава Минобороны Болгарии заявил о планах присоединиться к поставкам боеприпасов украинской армии

Глава Минобороны Болгарии заявил о планах присоединиться к поставкам боеприпасов украинской армии

Болгарское руководство планирует присоединиться к проекту Европейского оборонного агентства, в рамках которого предполагается совместная закупка боеприпасов для снабжения украинской армии, а также для пополнения собственных запасов.

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