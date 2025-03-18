Искусственный интеллект, способный мыслить как человек, появится через 5-10 лет, считают учёные

Искусственный интеллект, способный мыслить как человек, появится через 5-10 лет, считают учёныеИскусственный интеллект, способный мыслить на уровне человека, может появиться уже через 5-10 лет, заявил генеральный директор Google DeepMind.
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