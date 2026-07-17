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Аргументы и Факты

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Юрист Виноградов предупредил о рисках передачи кода от домофона

Юрист Виноградов предупредил о рисках передачи кода от домофона

Передача кода от домофона, шлагбаума, электронного пропуска или корпоративной системы сама по себе не запрещена федеральным законом, рассказал RT член Общественной палаты РФ, доктор юридических наук Вадим Виноградов.

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