Трутнев: девять пилотных центров патриотического воспитания начнут работу весной в России

Заместитель Председателя Правительства РФ — полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев рассказал о работе по созданию центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания, которая ведется по поручению Президента России.
Заместитель Председателя Правительства РФ — полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев рассказал о работе по созданию центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания, которая ведется по поручению Президента России.
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