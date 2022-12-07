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Трутнев: девять пилотных центров патриотического воспитания начнут работу весной в России

Трутнев: девять пилотных центров патриотического воспитания начнут работу весной в России

Заместитель Председателя Правительства РФ — полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев рассказал о работе по созданию центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания, которая ведется по поручению Президента России.

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