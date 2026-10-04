Corriere della Sera: второй пилот Flydubai мог отключить оба двигателя

Второй пилот самолета Flydubai, следовавшего из Дубая в Тель-Авив, мог отключить оба двигателя Boeing 737 во время инцидента на борту.
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