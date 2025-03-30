FT: страны Прибалтики испугались перемирия на Украине

Министры обороны Эстонии и Литвы выразили свою позицию относительно ситуации на Украине. В интервью Financial Times они заявили, что не поддерживают идею перемирия, поскольку считают, что это может привести к усилению российской угрозы.
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