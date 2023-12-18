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Польские СМИ, опровергая передачу Украине танков Abrams из своих арсеналов, пишут об отличиях версий M1A1 для Польши и ВСУ

Польские СМИ, опровергая передачу Украине танков Abrams из своих арсеналов, пишут об отличиях версий M1A1 для Польши и ВСУ

На днях в глобальной сети «интернет» появились первые фотографии украинских танков M1A1 Abrams. Поляки, как и другие европейцы-светочи демократии, уже изрядно психологически и финансово «поиздержались» на спонсирование украинских националистов, к ко.

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