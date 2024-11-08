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Снег, пепел и сгоревшие машины. Фото с места пожара в гаражном боксе в Барнауле

Снег, пепел и сгоревшие машины. Фото с места пожара в гаражном боксе в Барнауле

Возгорание с повышенным рангом на площади около 1000 кв. метров Пожар в гаражном боксе в Барнауле / Фото: Владимир Игнатов / "Про пожарных и спасателей" Фотограф Владимир Игнатов в паблике "Про пожарных и спасателей" опубликовал снимки крупного пожара, который случился ночью 8 ноября в гаражном боксе на улице Попова.

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