Екатеринбуржцы устроили ночную акцию протеста

Навести порядок в ЖК "Янтарная долина" удалось только с помощью полицииВ Екатеринбурге жители ЖК "Янтарная долина" на улице Крауля в Верх-Исетском районе вынуждены были в ночь на 28 сентября выйти на акцию протеста.