440 лет назад, 18 марта 1584 года, в Москве умер Иван IV Грозный (первый царь всея Руси) Иван Грозный - один из выдающихся властителей прошлого.
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440 лет назад, 18 марта 1584 года, в Москве умер Иван IV Грозный (первый царь всея Руси) Иван Грозный - один из выдающихся властителей прошлого.
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