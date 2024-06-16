Апрель: заминка роста

После уверенного роста в первом квартале российская экономика в апреле взяла паузу: индекс ВВП по отношению к марту с исключенными сезонной и календарной компонентами снизился на 0,1%, подсчитал Институт ВЭБ.
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