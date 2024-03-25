Подросткам сулят до 1,5 миллиона рублей и оружие для нападения на мирных граждан, в случае отказа обещают убить.
Екатерина Мизулина: подросткам предлагают деньги за совершение новых терактов
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Юрий анин
«Проблемой для режима Зеленского, набравшего себе в подчинение таких моральных уродов и отморозков, как Буданов, является еще и то, что среди его союзников на Западе наверняка сейчас самая популярная версия, что теракт совершили по команде Киева», — пишет украинский политик Евгений Мураев — к слову, Депутат Верховной Рады Украины VII и VIII созывов. Ему вторит Кость Бондаренко: «Отслеживая реакцию на вчерашний теракт, прошелся по телеграмм-каналам и постам в фейсбук** „экспертов“, работающих на Офис президента. У меня один вопрос: Андрей Борисович (Ермак), как вам удалось за такое короткое время собрать в одну компанию столько откровенной мерзости, подлости и гнили? Преклоняюсь перед вашим организаторским талантом!».
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16 час.
Юрий анин
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16 час.
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