Рубинян не гарантировал сохранение Тигранашена в составе Армении

Кандидат на пост председателя Национального собрания Армении Рубен Рубинян воздержался от гарантий сохранения приграничного села Тигранашен в составе республики на протяжении пятилетнего срока полномочий парламента нового созыва.
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