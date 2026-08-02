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Царьград

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Рубинян не гарантировал сохранение Тигранашена в составе Армении

Рубинян не гарантировал сохранение Тигранашена в составе Армении

Кандидат на пост председателя Национального собрания Армении Рубен Рубинян воздержался от гарантий сохранения приграничного села Тигранашен в составе республики на протяжении пятилетнего срока полномочий парламента нового созыва.

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