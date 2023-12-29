Трамп не согласен с решением госсекретаря одного из штатов о недопуске к праймериз

Экс-глава США Дональд Трамп столкнулся с очередным «сопротивлением» перед выборами президента. Политик намерен обжаловать решение госсекретаря штата Мэн о его недопуске до праймериз штата, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на ТАСС.