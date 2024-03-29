В Пскове сотрудники Госавтоинспекции спасли из пожара четверых граждан

«Патрулируя территорию, сотрудники Госавтоинспекции лейтенант полиции Владимир Кирсанов и старший лейтенант полиции Вячеслав Ефимов получили от оперативного дежурного информацию о возгорании жилого дома по улице Нововосковой в городе Пскове.
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