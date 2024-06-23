Смольников приступил к работе в спортивном департаменте «Урала»

«Наш земляк и бывший игрок сборной России приступил к работе в спортивном департаменте нашего клуба. Игорь Смольников отвечает за формирование команды к новому сезону и вместе с коллегами по отделу уже активно включился в эту деятельность», – говорится в телеграм-канале клуба.