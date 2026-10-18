Это не цены из будущего. Это нынешняя реальность России. В поселковых магазинах Красноярского края дешевле продуктов не купить.
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