Теннисистка Арина Булатова о смене гражданства спортсменами: это их личный выбор

Российская теннисистка Арина Булатова поделилась своим мнением о смене гражданства спортсменами. В интервью «Чемпионату» она отметила, что не получала предложений о смене гражданства и не планирует этого делать.
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