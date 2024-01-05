Самые опасные в интернете. Составлен список фигурантов

Wired составил список самых опасных людей в интернете на 2023 год: Маск и Альтман в их числеИздание Wired опубликовало свой ежегодный список людей и групп, которые, по его мнению, являются самыми опасными в Интернете на 2023 год.
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