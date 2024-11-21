Спасибо за бесценный опыт. Благодарные коллеги помнят своих наставников

В День ветерана уголовно-исполнительной системы – 16 ноября – в ведомстве автономного округа вспоминали ветеранов Елену Ворончихину и Светлану Казанову, стоявших у истоков создания и обустройства ФКУ УИИ УФСИН России по ЯНАО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии