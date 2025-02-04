Описано будущее рубля

Экономист Щербаченко: В феврале курс останется в диапазоне 90-98 рублей В январе 2025 года рубль укрепился на 4 процента, достигнув отметки в 98 за доллар, сообщил экономист, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Петр Щербаченко.