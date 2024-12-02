Президентское помилование Хантера Байдена, о котором его отец объявил рано утром по московскому времени 2 декабря, грозит полностью подорвать веру […] The post Байден помиловал сына и зажёг фитиль огромной бомбы appeared first on Медиакратия.
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