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В ООН обеспокоены риторикой ненависти со стороны украинских политиков и СМИ

В ООН обеспокоены риторикой ненависти со стороны украинских политиков и СМИ

ЖЕНЕВА, 24 апреля, ФедералПресс. Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации обратил внимание на тревожную тенденцию – распространение дискриминационной риторики со стороны украинских политиков и представителей СМИ.

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