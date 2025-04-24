В ООН обеспокоены риторикой ненависти со стороны украинских политиков и СМИ

ЖЕНЕВА, 24 апреля, ФедералПресс. Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации обратил внимание на тревожную тенденцию – распространение дискриминационной риторики со стороны украинских политиков и представителей СМИ.
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