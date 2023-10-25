Депутат Белик обвинил Зеленского во лжи после слов о бегстве ЧФ из Крыма

Депутат от Севастополя, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик («Единая Россия») уличил лидера киевского режима Владимира Зеленского во лжи после слов о якобы «постепенном бегстве» из Крыма Черноморского флота.
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