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Синоптик Леус предсказал грозы с порывистым ветром в Петербурге

Синоптик Леус предсказал грозы с порывистым ветром в Петербурге

Непогода обрушится на город в пятницу. Петербуржцев предупредили о грозах и пониженном давлении. Северная столица в пятницу, 27 сентября, будет находиться под влиянием юго-восточной периферии североатлантического циклона, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

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