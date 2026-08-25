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Суд разрешил бывшему игроку «Юты» и «Бостона» вернуться в NCAA

Cудья штата Луизиана удовлетворил ходатайство защитника Арджея Луиса, вынеся предварительное судебное предписание, что позволит бывшей звезде университета Сент-Джонс выступить за команду университета Луизианы (LSU) в сезоне-2026/27.

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