США перебросили в Польшу группу истребителей F-16

Global Look Press/Senior Airman Sarah Williams/Keystone Press Agency США перебросили в Польшу группу из шести истребителей F-16 Fighting Falcon, они прибыли на авиабазу в польском городе Ласк, сообщило Командование ВВС США в Европе.
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