X5 привлекла в 2024 году 124 новых поставщика из Дальнего Востока

124 новых поставщика из Дальневосточного федерального округа стали работать с торговыми сетями («Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик») и бизнесами ведущей российской продуктовой розничной компании X5 Group.
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