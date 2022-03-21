Депутат Госдумы Делягин рассказал, кто может заменить Жириновского

Заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по экономической политике Михаил Делягин рассказал, кто может заменить лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который проходит реабилитацию после тяжелой формы коронавируса.
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