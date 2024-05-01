Фронтовая сводка МО РФ о ходе СВО на 1 мая 2024, полная версия

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 63-й механизированных, 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Загоруйковка Харьковской области, Ямполовка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.
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