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Фронтовая сводка МО РФ о ходе СВО на 1 мая 2024, полная версия

Фронтовая сводка МО РФ о ходе СВО на 1 мая 2024, полная версия

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 63-й механизированных, 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Загоруйковка Харьковской области, Ямполовка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

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