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Ядерный рибом человека оказался регулятором скручивания ДНК и экспрессии генов

Ядерный рибом человека оказался регулятором скручивания ДНК и экспрессии генов

Учёные Технологического института Джорджии обнаружили новый уровень организации человеческого генома: сеть рибонуклеотидов, встроенных непосредственно в цепи ДНК и образующих так называемый «ядерный рибом».

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