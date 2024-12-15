В 2024 году россияне купили валенок на 2,4 млрд рублей

Это рекордный показатель за последние три года, рост год к году с 2023-м составил почти 30%. С чем, кроме начала зимнего сезона, связана такая покупательская активность и какие модели валенок сейчас предлагают производители?Валенки как тренд сезона.
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