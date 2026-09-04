Отказалась от старшей дочери и желает ей жить на помойке: как живет Валя Исаева, родившая в 11 лет и за что она ненавидит старшего ребенка

Она стала матерью в 11 лет, и вся страна наблюдала за этой историей с замиранием сердца. Валя Исаева клялась быть лучшей мамой для своей новорожденной дочери Амины и умоляла не разлучать их .
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