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Отказалась от старшей дочери и желает ей жить на помойке: как живет Валя Исаева, родившая в 11 лет и за что она ненавидит старшего ребенка

Отказалась от старшей дочери и желает ей жить на помойке: как живет Валя Исаева, родившая в 11 лет и за что она ненавидит старшего ребенка

Она стала матерью в 11 лет, и вся страна наблюдала за этой историей с замиранием сердца. Валя Исаева клялась быть лучшей мамой для своей новорожденной дочери Амины и умоляла не разлучать их .

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