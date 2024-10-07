Эксперты: Переход Halo Studios на Unreal Engine 5 упросит возможный перенос серии приклю...

Эксперты: Переход Halo Studios на Unreal Engine 5 упросит возможный перенос серии приключений Мастера Чифа на PlayStation 5В мае источники Windows Central рассказали, что Microsoft хочет избавиться от ограничений по выпуску своих игр на конкурирующих платформах — это означает, что на консолях PlayStation и Nintendo в перспективе могут появиться даже флагманские эксклюзивы Xbox.