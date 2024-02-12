Ленобласть заняла шестое место в рейтинге регионов России по качеству жизни

Ленобласть вошла в топ-10 регионов России по качеству жизни. Список составили аналитики РИА Новости. В рейтинге, составленном на основе 66 показателей, учитывали различные аспекты жизни регионов: от уровня доходов населения и состояния здоровья до состояния развития экономики и малого бизнеса.