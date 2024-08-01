Маск задался вопросом о состоянии здоровья и местонахождении Байдена

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в четверг, 1 августа, задался вопросом о том, куда пропал президент Джо Байден США и жив ли он вообще, на фоне уменьшения числа публичных мероприятий с участием американского лидера.
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