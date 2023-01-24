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Полянский: Запад должен понять, что поставки оружия Украине не изменят итог спецоперации

Полянский: Запад должен понять, что поставки оружия Украине не изменят итог спецоперации

Запад еще не пересек «самые красные» линии в конфликте на Украине. Об этом заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

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