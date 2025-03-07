Россия ударила крылатыми ракетами по Украине. Что известно об атаке?

Российские войска ранним утром 7 марта нанесли удар по энергетической инфраструктуре Украины. По всей стране была объявлена воздушная тревога, первыми ее услышали жители Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей.
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