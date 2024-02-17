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Ванилла SU

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Салат с кальмарами — отличный способ разнообразить пресный рацион полезными морепродуктами.

Салат с кальмарами — отличный способ разнообразить пресный рацион полезными морепродуктами.

﻿﻿Салат из кальмаров гриль 5.0 Салат с жареными кальмарами и заправкой из лимонного сока Время приготовления 15 минут Рецепт на 4 персоны Тип международной кухни Салат и винегрет Ингредиенты мертвый кальмар900г Оливковое масло3/4 стакана любая соль1 чайная ложка лимонный сок1/4 стакана винный уксус2 чайные ложки молотый черный перец1/4 чайной ложки зеленый базилик3 столовые ложки листья салата1/2 шт сладкий красный перец чили1/4 стакана оливки без косточек1/2 стакана зеленый лук4 пучка Способ приготовления 1 Разожгите гриль (также прочитайте 6 рецептов идеального гриля).

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