Салат из кальмаров гриль 5.0 Салат с жареными кальмарами и заправкой из лимонного сока Время приготовления 15 минут Рецепт на 4 персоны Тип международной кухни Салат и винегрет Ингредиенты мертвый кальмар900г Оливковое масло3/4 стакана любая соль1 чайная ложка лимонный сок1/4 стакана винный уксус2 чайные ложки молотый черный перец1/4 чайной ложки зеленый базилик3 столовые ложки листья салата1/2 шт сладкий красный перец чили1/4 стакана оливки без косточек1/2 стакана зеленый лук4 пучка Способ приготовления 1 Разожгите гриль (также прочитайте 6 рецептов идеального гриля).
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