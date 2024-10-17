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Открытие выставки «Метаморфоза энергии улиц»: ждите уникальные работы Аттилы Ду́рака с 18 октября в КЦ «Михалково»

Открытие выставки «Метаморфоза энергии улиц»: ждите уникальные работы Аттилы Ду́рака с 18 октября в КЦ «Михалково»

Зал «Синтез» Культурного центра «Михалково» представляет выставку экспериментальной фотографии Аттилы Ду́рака «Метаморфоза энергии улиц», которая откроется для посетителей 18 октября 2024 года и продлится до 2 марта 2025 года.

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