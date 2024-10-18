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Театр абсурда

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Токаев назвал Россию непобедимой и предложил решение для Украины

Токаев назвал Россию непобедимой и предложил решение для Украины

Michael Kappeler/dpa/Globallookpress Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал Россию непобедимой в военном плане и предложил решение для Украины.

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